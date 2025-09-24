Saverino Pd | Isolare i professionisti del disordine Piena solidarietà alle forze dell’ordine

"Lunedì scorso in Sicilia, come in tutta Italia, i cittadini si sono mobilitati a decine di migliaia in manifestazioni pacifiche e partecipate contro il genocidio a Gaza. Purtroppo c’è chi, sfruttando il diritto sancito dalla Costituzione a manifestare, ha compiuto episodi di pura violenza o. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: saverino - isolare

Proteste a Roma dopo l'ingresso dell'esercito israeliano a Gaza City. Gli studenti palestinesi chiedono a Tajani di isolare Israele - facebook.com Vai su Facebook

Sicurezza: Saverino (Pd) “Isolare i professionisti del disordine. Piena solidarietà alle forze dell’ordine”; Saverino (Pd): “Isolare i professionisti del disordine. Piena solidarietà alle forze dell’ordine”.

Protesta in piazza/ L'importanza di isolare i professionisti della violenza - Di fronte alle necessarie misure per arginare una quarta ondata della pandemia non sono da escludere nuove tensioni e proteste di piazza in Europa e non solo. Riporta ilmessaggero.it

Inchiesta Fanpage.it sulle Primarie Pd, Picierno: “Isolare ed espellere degenerazioni e malaffare” - Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo e in tandem con Stefano Bonaccini alle primarie del Pd vinte da Elly Schlein è tra le prime persone del mondo Dem a far sentire forte la sua voce ... Scrive fanpage.it