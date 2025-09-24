Sauris | il borgo alpino dove gli alberi diventano medicina

Nelle Alpi Carniche, dove il tempo sembra essersi fermato tra i profili dolci delle montagne friulane, si nasconde una piccola comunità che sta riscrivendo il significato di wellness tourism. Sauris, incastonato tra le vallate della Carnia in provincia di Udine, non è soltanto uno dei borghi più autentici del Nord-Est Italia, ma è diventato pioniere di una nuova forma di terapia naturale che affonda le radici nella scienza del bioelettromagnetismo vegetale. Questo borgo di origine germanica, dove ancora oggi risuonano i dialetti tedeschi tramandati dai colonizzatori del XIII secolo, ha trovato nella propria vocazione naturalistica una chiave innovativa per il turismo del benessere. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Sauris: il borgo alpino dove gli alberi diventano medicina

