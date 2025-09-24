Sassuolo il toccante gesto in vista della sfida contro il Como in Coppa Italia Cosa è successo?
Sassuolo al fianco di Como: l'incasso della Coppa Italia devoluto alla comunità Il Sassuolo conferma ancora una volta il proprio impegno fuori dal campo, aderendo a una nobile iniziativa promossa dal Como 1907. In occasione del match valido per i Sedicesimi di Finale della Coppa Italia Frecciarossa, in programma tra Como e Sassuolo, i due .
Mercoledì 17 settembre, si è svolta la quarta edizione del Memorial Davide Rabotti, un triangolare intenso e ricco di emozioni sul campo di via Clelia Fano, dedicato proprio a Davide. Il Sassuolo Under 16 ha conquistato il torneo battendo prima il nostro Under
