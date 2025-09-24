Sassari chiamata al 112 per un uomo in escandescenza | in casa scoperta serra segreta con 22 piante di canapa

Denunciato un uomo a Sassari per produzione e spaccio: la Polizia scopre una serra artigianale di canapa in casa dopo una segnalazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Sassari, chiamata al 112 per un uomo in escandescenza: in casa scoperta serra segreta con 22 piante di canapa

In questa notizia si parla di: sassari - chiamata

SASSARI - 22 SETTEMBRE 2025 - SCIOPERO GENERALE Oltre 3 mila persone hanno fatto sentire la propria voce a Sassari, in occasione dello sciopero generale per la Palestina. In una Piazza d'Italia gremita fin da prima delle 10:30, orario della chiamata, - facebook.com Vai su Facebook

Polizia di Stato: Denunciato per produzione e traffico di sostanze stupefacenti, sequestrate 22 piante di marijuana; Piantagione e serra artigianale di marijuana in casa: denunciato un uomo a Sassari; Denunciato per coltivazione di marijuana, sequestrate 22 piante a Sassari.

Sassari, chiamata al 112 per un uomo in escandescenza: in casa scoperta serra segreta con 22 piante di canapa - Denunciato un uomo a Sassari per produzione e spaccio: la Polizia scopre una serra artigianale di canapa in casa dopo una segnalazione. Si legge su virgilio.it

Denunciato per coltivazione di marijuana, sequestrate 22 piante a Sassari - Un uomo sassarese è stato denunciato dalla Polizia di Stato per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti dopo che gli agenti hanno scoperto una ... Lo riporta algheroeco.com