saros sony annuncia la data di uscita e pubblica un lungo video gameplay

Sony e Housemarque hanno finalmente svelato nel dettaglio Saros, fissandone la data di uscita al 20 marzo 2026 su PS5. In occasione dell’annuncio, è stato pubblicato un lungo video gameplay catturato a 60fps con Unreal Engine 5, che mostra l’anima del progetto: un action in terza persona che punta a unire l’eredità di Returnal con nuove meccaniche più stratificate. L’avventura si svolge su Carcosa, un pianeta ostile e mutevole che cambia dopo ogni morte, popolato da ambienti alieni e creature aggressive. Il protagonista, Arjun Devraj (interpretato da Rahul Kohli), esplora le rovine di un’antica civiltà mentre un’eclissi totale incombe, incontrando lungo il cammino figure centrali come Nitya Chandran. 🔗 Leggi su Game-experience.it
