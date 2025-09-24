Sardegna il progetto eolico in mare che non piace né ai Comuni né alla Regione Ma i rilievi avanzano

Si chiama Sardinia North West. È il progetto di Parco eolico offshore che la Avenhexicon – joint venture tra la società svedese Hexicon AB e l’investitore italiano di energie rinnovabili Avapa Energy srl – vorrebbe realizzare al largo della costa nord-occidentale della Sardegna, di fronte ad Alghero. Un progetto che, però, non piace né al Comune di Alghero né alla Regione. Possibiliste le associazioni ambientaliste Legambiente e WWF, meno la Lipu. Ma intanto sono state avviate le indagini preliminari in mare. L’impianto è previsto a Capo Caccia, il promontorio che insieme a quello di Punta Giglio racchiude il Golfo di Porto Conte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sardegna, il progetto eolico in mare che non piace né ai Comuni né alla Regione. Ma i rilievi avanzano

Piano per 55 pale alte 320 metri davanti a Capo Pecora: nuovi maxi impianto offshore in Sardegna; Chi c'è dietro i mega parchi eolici nei mari italiani; Nuova centrale eolica di fronte a Masua: cosa prevede il progetto offshore.

Assalto eolico al mare del Sulcis: ispezioni dei fondali per le pale off shore - Il 7 ottobre la decisione della Consulta sulla Legge Aree idonee ... Scrive msn.com

Eolico offshore, Amministrazione e Commissioni dicono no a un progetto calato dall’alto - L'amministrazione comunale e le Commissioni Consiliari Ambiente e Urbanistica, riunite in seduta congiunta, ribadiscono la loro ferma contrarietà al progetto ... Riporta algheroeco.com