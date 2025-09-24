Sardegna donna scomparsa a Palau | fermato per omicidio imprenditore vino

In Sardegna è stato fermato dai carabinieri, con il supporto della guardia costiera, mentre cercava di allontanarsi in barca, Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo di Arzachena in Costa Smeralda. L’uomo è accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna, 33 anni, di Castelsardo, scomparsa l’11 settembre scorso a Palau. In una tenuta di Ragnedda, 70 ettari di vigneto, sono in corso gli accertamenti irripetibili del Ris di Cagliari. La donna scomparsa dall’11 settembre. La donna non dà più notizie dall’11 settembre, quando fu vista per l’ultima volta in un locale di Palau insieme proprio a Ragnedda e a un giovane milanese di 26 anni, anche lui ora sotto inchiesta con l’accusa di occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

