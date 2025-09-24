Sardegna d’autunno | il mare che incanta Ecco dove andare

C’è un momento in cui la Sardegna smette di essere cartolina da ombrelloni e gelati alla crema e si rivela per quello che è davvero: un’isola ancestrale, capace di regalare un mare che in autunno diventa teatro di silenzi, colori ossidati e respiri profondi. L’acqua resta di cristallo, ma la luce la veste di riflessi metallici, il vento porta con sé un odore più intenso di mirto e rosmarino, e la spiaggia non è più luogo di folla, ma di contemplazione. Le giornate sono calde ma non soffocanti: il sole accompagna senza bruciare, e il cielo di mezzogiorno ha una pudicizia che in piena estate non conosce. 🔗 Leggi su Panorama.it

