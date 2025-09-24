Sarah Ferguson shock, scoperta una mail per Epstein che costa l'esclusione da associazioni benefiche.

Bufera su Sarah Ferguson: la duchessa di York è stata esclusa dall’incarico di madrina di numerose organizzazioni benefiche, dopo la scoperta di una mail rivolta a Jeffrey Epstein. Lo scorso weekend nel Regno Unito è giunta la notizia secondo la quale, The Sun e The Mail on Sunday hanno riferito che la 65enne, popolarmente conosciuta come Fergie, ha inviato a Epstein una mail nel 2011 lodandolo come “Un amico fermo, generoso e supremo per me e la mia famiglia”. La rivelazione arriva dopo che recentemente aveva dichiarato in un’intervista che si era pentita di aver accettato soldi da lui e aveva promesso di non contattarlo più. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

