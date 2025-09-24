Saputo sogna in grande I rossoblù preparano la campagna d’Europa con una partenza sprint
Giordano Un anno fa la Coppa Italia fu la favola che divenne storia, il traguardo passato da sogno a obiettivo, giorno dopo giorno: obiettivo del Bologna e di una città intera, che attorno a quel percorso seppe esaltarsi in campo e fuori, divenendo un tutt’uno. Dopo la Champions e il quarto posto targato Thiago Motta, non era semplice: nè ripetersi nè riuscire a ritagliarsi nuovi traguardi da inseguire. Ma gli obiettivi da inseguire fanno spesso la differenza tra una stagione anonima, come negli anni dell’assestamento della prima era Saputo e qualcosa di diverso, destinato a rimanere nella memoria, come sono state la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
