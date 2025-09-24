Santoni vampiri e guru del macrobiotico | vi porto dentro le inquietanti sette toscane

Firenzetoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono delle zone d'ombra, nella società toscana, dove germogliano, come fiori notturni, gruppi e movimenti in bilico tra il mondo reale e l'occulto, tra la religione e la filosofia di vita, fino a sfiorare il mondo del paranormale. Ad accomunarli è il tipo di organizzazione: simile a quello. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: santoni - vampiri

Guru del macrobiotico, accuse quasi tutte smontate - L’Osservatorio contro gli abusi psicologici si oppone alla sentenza Grandi accuse ridotte ad una modesta contestazione. Riporta ilrestodelcarlino.it

Jesi, vampiri di energia a Palazzo Santoni: tre denunciati per gli allacci abusivi. Nuovo blitz della polizia - JESI Ancora occupazioni abusive e vampiri di energia elettrica a Palazzo Santoni, nel cuore del centro storico, negli alloggi di edilizia convenzionata di proprietà del Comune e gestiti per le ... Da corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Santoni Vampiri Guru Macrobiotico