L’ennesima rissa tra extracomunitari africani avvenuta nelle ultime ore in viale Vittorio Veneto ha riacceso il dibattito sull’accoglienza e sulla sicurezza nel territorio. Ad intervenire è stato Marco Romani, candidato della Lega alle prossime elezioni regionali in Toscana, che definisce l’episodio “inaccettabile” e denuncia i problemi legati alla concentrazione dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) all’interno dei centri storici, già colpiti da crisi economica e spopolamento. “I CAS non rappresentano una soluzione, ma un modo per scaricare sui cittadini i problemi di un’accoglienza senza regole – ha dichiarato Romani – Concentrare decine di persone in poche strutture, senza un progetto di integrazione e senza controllo, crea tensioni sociali e aumenta i rischi per la sicurezza pubblica”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Sansepolcro, Romani (Lega): “Situazione inaccettabile, servono CPR in Toscana”