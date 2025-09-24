Sansepolcro diventa capitale del vino italiano con la prima edizione di BEVI – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane

Arezzo, 24 settembre 2025 –   Dal 25 al 26 ottobre 2025, due giorni dedicati al grande vino e alle specialità gastronomiche con prestigiose cantine selezionate da Luca Gardini. Masterclass esclusive, degustazioni e spettacoli nel cuore della Valtiberina. Nasce a Sansepolcro con l'acronimo "BEVIBorgo Eccellenze Vinicole Italiane", la prima manifestazione enogastronomica di alto profilo promossa dal Comune di Sansepolcro e dal Sindaco Fabrizio Innocenti, in collaborazione con il noto wine critic e sommelier Luca Gardini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

