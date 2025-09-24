Sansepolcro celebra le Giornate europee del patrimonio con due visite guidate al Museo Civico
Arezzo, 24 settembre 2025 – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, il Comune di Sansepolcro e il Museo Civico propongono un’iniziativa speciale dedicata alla scoperta e valorizzazione del patrimonio artistico della città. Sabato 27 settembre alle ore 17:00 e Domenica 28 settembre alle ore 11:00 sarà possibile partecipare a due visite guidate ai capolavori di Piero della Francesca, figura simbolo e patrimonio identitario di Sansepolcro. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Poliedro Cultura, rientra nel programma nazionale delle Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal Ministero della Cultura, e rappresenta un’occasione unica per cittadini e visitatori di approfondire la conoscenza delle opere di Piero in un contesto guidato da esperti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sansepolcro celebra le Giornate europee del patrimonio con due visite guidate al Museo Civico
