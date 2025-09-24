Sanremo 1996 | la storia del festival raccontata

sanremo 1996: analisi dettagliata della 46esima edizione del festival della canzone italiana. La manifestazione musicale di Sanremo del 1996 rappresenta una delle edizioni più memorabili del celebre festival, caratterizzata da protagonisti di grande rilievo e da un ricco panorama di artisti emergenti e consolidati. Questa edizione, svoltasi dal 20 al 24 febbraio presso il Teatro Ariston, è stata condotta per l'ottava volta da Pippo Baudo, affiancato dall'attrice Sabrina Ferilli e dalla modella Valeria Mazza. L'evento ha visto la partecipazione di trentasette brani suddivisi tra le categorie "Campioni" e "Nuove Proposte", offrendo così una vetrina importante per artisti affermati e talenti emergenti.

