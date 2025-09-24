Sanità territoriale l’Agenas certifica il fallimento del Pnrr
È allarme rosso per la riforma della sanità territoriale. Manca meno di un anno alla fine del Pnrr, che si concluderà a giugno 2026 e avrebbe dovuto consegnarci una rete . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: sanit - territoriale
BANDI E CONCORSI – Dirigente biologo all’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova - facebook.com Vai su Facebook
Continuità territoriale: Enac certifica le tante criticità superate grazie al lavoro della Regione. L'assessora Manca: "Passo importante, ringrazio la disponibilità delle ... - residenti, lavoratori, giovani fino al 21esimo anno di età, studenti fino ai 27 anni, over 70, disabili e loro accompagnatori ... Secondo regione.sardegna.it