Sangare vessava madre e sorella con consapevolezza e volontà | le motivazioni della sentenza

Suisio. Moussa Sangare era capace di intendere e di volere quando maltrattava la madre e la sorella. Non episodi isolati, ma violenze continue, un’abitudine quotidiana fatta di minacce, insulti e aggressioni, nonostante i ripetuti interventi delle forze dell’ordine e la fragilità estrema della madre, invalida dopo un ictus. “Non si trattava di episodi isolati ma agiti frequenti, nonostante i diversi interventi delle forze dell’ordine e le condizioni di fragilità della madre”, scrive il gup Maria Beatrice Parati nelle motivazioni della condanna a 3 anni e 8 mesi pronunciata lo scorso 16 luglio in rito abbreviato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Sangare vessava madre e sorella con consapevolezza e volontà”: le motivazioni della sentenza

