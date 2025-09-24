Sanchez l’ex Inter manda messaggio speciale dal Barcellona | Laporta gli augura il meglio per la sua nuova esperienza

Sanchez, da Barça arrivano le congratulazioni all’ex attaccante nerazzurro per la nuova avventura: le parole del presidente dei blaugrana. Iniziata da poco la nuova avventura professionale di Alexis Sanchez con la maglia del Siviglia, scattata peraltro in maniera alquanto positiva con un assist all’esordio e il gol vittoria contro l’Alavés. L’ex attaccante dell’ Inter, reduce dall’esperienza mai decollata all’ Udinese, dove non ha vissuto un ritorno all’altezza delle sue aspettative, ha fatto ritorno in Spagna e in Liga dopo i tre anni trascorsi al Barcellona. E proprio dalla Catalogna è arrivato un messaggio speciale per il Niño Maravilla, come ha mostrato lo stesso giocatore attraverso i suoi social. 🔗 Leggi su Internews24.com

