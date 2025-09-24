San Siro pressing Milan e Inter | il Consiglio Comunale pronto a discutere l’acquisto

San Siro, la Repubblica evidenzia tempismo e strategia dei club per il via libera al progetto del restyling dello stadio dell’Inter. La questione del nuovo San Siro torna prepotentemente al centro dell’attenzione, come sottolinea La Repubblica, che mette in evidenza come il tempismo con cui Milan e Inter hanno annunciato l’affidamento del progetto agli studi di architettura Foster + Partners e Manica non sia casuale. Il via ufficiale alla progettazione è infatti strettamente collegato all’acquisizione del Meazza e delle aree circostanti, con il dibattito in aula previsto già da domani. Per completare l’iter è necessario ottenere 25 voti favorevoli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro, pressing Milan e Inter: il Consiglio Comunale pronto a discutere l’acquisto

In questa notizia si parla di: siro - pressing

Caos Comune, Lega in pressing: "Meglio le elezioni anticipate. Candidare Resta? Perché no". Ma Sala rilancia su San Siro

Corsera - La vendita di San Siro a Inter e Milan verso il voto in Consiglio comunale: si allarga il fronte dei no. Pressing sul Pd. Situazione su San Siro molto incerta, si balla su uno o due consiglieri di maggioranza ancora indecisi. - facebook.com Vai su Facebook

#Milan, nasce l’attacco fantasia: #Leao, #Pulisic e #Nkunku pronti a diventare il tridente dei sogni di San Siro. Qualità, velocità e imprevedibilità al servizio di Allegri. ? Un tridente che può cambiare volto al #Milan: pressing, velocità in ripartenza e soluz - X Vai su X

La vendita di San Siro a Inter e Milan verso il voto in Consiglio comunale: si allarga il fronte dei no. Pressing sul Pd; San Siro verso la vendita: giunta al voto giovedì tra il patto di Forza Italia e il pressing del Pd; Vendita di San Siro, dalle squadre alla giunta il pressing sul Consiglio per il voto.

La Repubblica - San Siro, da domani si vota: come sta andando la "conta" tra i consiglieri - La Repubblica torna sulla questione San Siro, specificando come il tempismo con cui Milan e Inter hanno annunciato di aver affidato il progetto a David Foster e Manica non è causale: da domani, infatt ... Secondo msn.com

Nuovo San Siro, novità in vista: svelato un fattore decisivo - La scelta non è casuale: Foster e Manica hanno lavorato insieme alla rinascita di Wembley, a Londra, tempio del calcio inglese demolito e ricostruito da zero. Segnala spaziomilan.it