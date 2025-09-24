San Siro Inter passo avanti concreto rispetto agli ultimi anni | l’analisi di Libero
sul nuovo stadio per i nerazzurri e per il Milan. Il futuro di San Siro sembra entrare finalmente in una fase decisiva. Il prossimo Consiglio comunale di Milano, previsto per lunedì, sarà determinante per l’approvazione della vendita dell’area della Grande Funzione Urbana necessaria a concretizzare il progetto. Inter e Milan spingono sull’acceleratore, con l’obiettivo di realizzare uno stadio moderno e sostenibile che ridisegni il volto dell’impianto simbolo del calcio italiano. Come evidenziato dall’edizione odierna di Libero, il progetto non rappresenta solo un intervento architettonico, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti per il futuro dello sport e della città. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: siro - inter
Inter, San Siro vietato ai tifosi non graditi: respinte decine di richieste di rinnovo
Inter, è il top player che infiammerà San Siro: ma c’è un problema di non poco conto
Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”
Milan e Inter: «Il nuovo San Siro sarà realizzato da Norman Foster e David Manica» - X Vai su X
?San Siro, Inter e Milan scelgono due studi internazionali per il progetto del nuovo stadio: i nomi - facebook.com Vai su Facebook
San Siro, un anno per approvare il progetto e tutele sulla demolizione: così Inter e Milan possono sfilarsi se lo stadio si blocca; Passo falso dell'Inter. L'Udinese fa l'impresa a San Siro; Stadio San Siro, nessuna offerta alternativa a quelle di Inter-Milan.
Inter, a San Siro dalla curva Nord (solo) un coro per Chivu. Primo passo dei tifosi verso la società nella protesta ultras? E Nino Ciccarelli: “Sveglia…” - La Curva Nord torna a “parlare” a San Siro, ma resta in protesta con la società. mowmag.com scrive
Cessione San Siro a Milan e Inter: la situazione e i possibili scenari in vista del voto del Consiglio Comunale - I prossimi saranno giorni ad altissima tensione a Milano dove si parlerà quasi esclusivamente di una sola questione, cioè il futuro di San Siro. Lo riporta milannews.it