sul nuovo stadio per i nerazzurri e per il Milan. Il futuro di San Siro sembra entrare finalmente in una fase decisiva. Il prossimo Consiglio comunale di Milano, previsto per lunedì, sarà determinante per l’approvazione della vendita dell’area della Grande Funzione Urbana necessaria a concretizzare il progetto. Inter e Milan spingono sull’acceleratore, con l’obiettivo di realizzare uno stadio moderno e sostenibile che ridisegni il volto dell’impianto simbolo del calcio italiano. Come evidenziato dall’edizione odierna di Libero, il progetto non rappresenta solo un intervento architettonico, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti per il futuro dello sport e della città. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - San Siro Inter, passo avanti concreto rispetto agli ultimi anni: l’analisi di Libero