San Siro Inter La Russa prende posizione | Milano ha bisogno di un nuovo stadio ma il Meazza non va abbattuto! Vanno distinti quei due aspetti

San Siro Inter, presidente del Senato, Ignazio La Russa, chiarisce la propria posizione in merito al futuro dello stadio. Il presidente del Senato, noto tifoso dell’ Inter, Ignazio La Russa, ha espresso la sua posizione sul dibattito legato al nuovo stadio di Milano per Inter e Milan e sul futuro di San Siro. Intervistato dal Corriere della Sera, La Russa ha sottolineato la necessità di un impianto moderno in città, ma ha precisato che ciò non deve avvenire a costo di demolire il vecchio San Siro, storica casa dei due club milanesi. Secondo il presidente, sarebbe possibile costruire un nuovo stadio mantenendo in vita il Meazza, che conserva valore economico e la possibilità di ospitare eventi di rilievo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, La Russa prende posizione: «Milano ha bisogno di un nuovo stadio ma il Meazza non va abbattuto! Vanno distinti quei due aspetti»

