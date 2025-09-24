San Siro in vendita ritorno al futuro I club | il nuovo stadio avrà 2 anelli Progetto affidato a Foster e Manica

L’indiscrezione era già filtrata lo scorso giugno, ma ora c’è la nota ufficiale di Milan e Inter: "In caso di approvazione della delibera per la vendita della Grande Funzione Urbana San Siro da parte del Consiglio comunale di Milano, gli studi di architettura Foster + Partners e Manica, guidati rispettivamente da Lord Norman Foster e David Manica, sarebbero responsabili della progettazione del nuovo stadio di Milano". Nel comunicato di ieri, le due società confermano che il nuovo impianto avrà 71.500 posti, assicurano che "offrirà un’atmosfera senza eguali" e aggiungono un particolare significativo: il nuovo San Siro sarà strutturato "su due grandi anelli con un’inclinazione studiata per garantire agli spettatori una visibilità ottimale da ogni settore". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Siro in vendita, ritorno al futuro. I club: il nuovo stadio avrà 2 anelli. Progetto affidato a Foster e Manica

