San Siro il Comitato Sì Meazza denuncia | Opere abusive e irregolarità nella delibera di vendita
La delibera di vendita dello Stadio Meazza, attualmente in discussione in Consiglio comunale, finisce nel mirino del Comitato diretto da Luigi Corbani, che denuncia la presenza di numerose opere edilizie abusive mai regolarizzate e omissioni nei controlli da parte del Comune di Milano. «Manderemo la vigilanza urbana per fare i controlli». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: siro - comitato
Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”
Corbani, portavoce del Comitato Sì Meazza: «Su San Siro si andrà al giudizio di merito, appare fuori luogo dire questa cosa»
San Siro, il comitato Sì Meazza contro il Comune: «La vendita? È fasulla»
#SanSiro, Comitato Sì Meazza ancora contrario alla vendita: "Così i club risparmiano 67 milioni" - X Vai su X
#News di zona #SanSiro e dintorni - Manutenzioni Meazza: 27 mln contestati - Agg. del 20 settembre 2025 ? San Siro, manutenzioni nel mirino — Il Comitato Sì Meazza sostiene che Inter e Milan non avrebbero versato al Comune di Milano circa 27,96 mil - facebook.com Vai su Facebook
Corbani (Comitato “Sì Meazza”): “Se l’acquisto di San Siro andrà a buon fine, le squadre risparmieranno 67 milioni" - A Milano resta molto alta la tensione intorno alla questione stadio e al Consiglio Comunale che tra giovedì e lunedì dovrà decidere se approvare o meno la delibera per la ... Si legge su milannews.it
San Siro, Scaroni ottimista: "Vicini al traguardo". Ma il consiglio comunale chiede trasparenza - Il presidente del Milan rilancia sull’impianto: "Siamo vicini al traguardo". Segnala affaritaliani.it