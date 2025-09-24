San Siro Foster e Manica al progetto del nuovo stadio | un segnale che fa scatenare i tifosi

Manca l'ultimo sì e poi si potrà parlare definitivamente di nuovo stadio: il futuro di San Siro è tutto nelle mani del Consiglio comunale che, come riportato dal Corriere della Sera, si riunirà e darà il proprio verdetto per la cessione definitiva dell'impianto e delle aree circostanti a Inter e Milan. Dopo l'ok arrivato dal primo cittadino e dalla Giunta, ora l'immaginazione dei tifosi può iniziare a scatenarsi per un nuovo ed entusiasmante progetto che darà un'immagine completamente diversa al vecchio Stadio Giuseppe Meazza. Inter e Milan, nel frattempo, hanno ufficializzato i partner per la costruzione del nuovo impianto: Lord Norman Foster e lo studio statunitense di David Manica si uniranno per prendersi carico della costruzione dello Stadio di proprietà delle due società meneghine che avrà una capienza di 71500 posti.

