San Siro domani il dibattito decisivo in Comune | servono questi voti la sensazione…
San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. Domani alle 16:30 prenderà il via in Consiglio comunale a Milano il dibattito sulla delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Si tratta di un passaggio cruciale per il futuro dell’impianto e delle due società, che hanno chiesto una decisione entro il 30 settembre per poter pianificare con chiarezza le prossime mosse. La discussione arriva dopo cinque riunioni delle commissioni competenti, che hanno analizzato a fondo il documento. Nonostante il lungo lavoro preparatorio, il clima in aula si preannuncia tutt’altro che sereno. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: siro - domani
Piazza Cambiaghi a Monza come San Siro, al Fuori Gp si balla per due giorni: stasera Fabio Rovazzi e domani Jake La Furia e Don Joe
Conferenza stampa Caserta: «Il Milan è favorito per lo scudetto. Ecco come giocheremo domani a San Siro»
Inter Torino, la scelta di Chivu per il match di domani: niente ritiro pre-partita prima del debutto a San Siro
Nuovo San Siro, parte domani alle 16.30 il dibattito in Consiglio. Per l'ok alla delibera servono 25 voti - X Vai su X
La lista dei convocati per la partita in programma domani al San Siro - facebook.com Vai su Facebook
San Siro, domani il dibattito in Consiglio comunale sulla vendita: ecco cosa filtra; Sala: L'esito del voto su San Siro avrà un peso sulla campagna elettorale; Dallo stadio al parco: il progetto di Milan e Inter per San Siro divide la città.
Nuovo San Siro, parte domani alle 16.30 il dibattito in Consiglio. Per l'ok alla delibera servono 25 voti - Inizia domani in Consiglio comunale a Milano il dibattito sulla delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Riporta msn.com
Stadio, Inter e Milan a un solo voto dalla meta. Ma c’è il possibile assist inatteso: lo scenario - Tutto pronto per l'inizio del dibattito sulla delibera che potrebbe portare alla cessione dello stadio di San Siro ai due club ... Scrive msn.com