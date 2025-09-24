San Siro domani il dibattito decisivo in Comune | servono questi voti la sensazione…

San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. Domani alle 16:30 prenderà il via in Consiglio comunale a Milano il dibattito sulla delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Si tratta di un passaggio cruciale per il futuro dell’impianto e delle due società, che hanno chiesto una decisione entro il 30 settembre per poter pianificare con chiarezza le prossime mosse. La discussione arriva dopo cinque riunioni delle commissioni competenti, che hanno analizzato a fondo il documento. Nonostante il lungo lavoro preparatorio, il clima in aula si preannuncia tutt’altro che sereno. 🔗 Leggi su Internews24.com

