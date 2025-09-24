San Severo ricorda Lucia Salcone ad un anno dalla tragica morte il marito | Rispettate la sua memoria
Doppia commemorazione per Lucia Salcone, la 47enne di San Severo, deceduta nel rogo divampato in auto a seguito di un incidente stradale (qui i dettagli).Il fatto è successo un anno fa, nella notte tra il 27 e il 28 settembre. Alla guida dell’auto, vi era il marito, Ciro Caliendo, imprenditore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
San Severo ricorda Lucia Salcone ad un anno dalla tragica morte, il marito: Rispettate la sua memoria; Il 'rebus' delle prove sulla morte di Lucia Salcone: il giallo sugli infiammabili e la relazione sulle tracce di sangue; San Severo, commozione in Cattedrale per l’ultimo saluto a Lucia Salcone.
San Severo, il giallo di Lucia Salcone carbonizzata in un incidente: dall'autopsia spunta un colpo alla testa. Indagato il marito - Si è svolto sabato 5 ottobre nella cattedrale di San Severo il funerale di Lucia Caliendo, la 47enne morta il 27 settembre scorso in un incidente stradale mentre era in auto con il marito ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Lucia Salcone, i dubbi sull’incidente in auto: “Velocità bassa e tracce di carburante” - Iniziano a emergere i risultati delle perizie disposte sulla Fiat 500 sulla quale viaggiava Lucia Salcone, la ... Come scrive ilfattoquotidiano.it