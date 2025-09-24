San Marzano e San Valentino al setaccio | 2 arresti una denuncia sanzioni e segnalazioni per droga furti e violazioni

In azione, ieri, 23 settembre, a San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che hanno svolto, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno e del Nucleo Antisofisticazione Sanitaria di Salerno e il Nucleo Carabinieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: marzano - valentino

Parrocchia san Trifone Martire | Marzano di Nola - facebook.com Vai su Facebook

Carabinieri in azione tra San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio: arresti, denunce e sequestri nella maxi operazione di ieri; San Marzano e San Valentino al setaccio: 2 arresti, una denuncia, sanzioni e segnalazioni per droga, furti e violazioni; San Valentino Torio, torna «Aspettando il mio San Marzano»: nei campi di Solania per imparare a gustare la tradizione.

San Marzano sul Sarno, patto con San Valentino Torio per il nuovo Distretto del commercio - Un passo avanti per lo sviluppo economico e territoriale è stato compiuto venerdì scorso al Comune di San Valentino Torio con la sottoscrizione dell'atto costitutivo del Distretto del Commercio San ... Secondo ilmattino.it

Gestivano nove piazze di spaccio nell’Agro: in 18 nei guai - Nove piazze di spaccio in tutto l’Agro nocerino sarnese, da Nocera Inferiore a Pagani, così come a Sarno, San Valentino Torio e San Marzano. Segnala ilmattino.it