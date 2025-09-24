Un passo storico per San Marino, che arriva a meno di 24 ore dalle manifestazioni pro Pal – in alcuni casi violente – che hanno segnato l’Italia, da nord a sud. Il Titano si unisce al gruppo di Paesi – tra i quali Gran Bretagna, Francia, Andorra, Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Malta – che hanno riconosciuto ufficialmente lo stato di Palestina. Il Congresso di Stato, nella seduta di ieri, ha approvato la delibera con la quale la Repubblica riconosce la Palestina come stato sovrano e indipendente, "entro i confini internazionalmente riconosciuti e nel rispetto delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Marino, svolta storica. Riconosciuta la Palestina: "Non saremo indifferenti"