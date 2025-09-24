San Giuliano Terme si rifà il look | online il nuoto sito del Comune
San Giuliano Terme (PI), 24 settembre 2025 – Da lunedì 22 settembre è online il nuovo sito istituzionale del Comune di San Giuliano Terme all'indirizzo www.comune.sangiulianoterme.pisa.it, che va a sostituire il vecchio portale web. Il nuovo sito è stato realizzato grazie ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) nell'ambito della Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici digitali" e rispetta integralmente le Linee Guida di design per i siti web della Pubblica Amministrazione emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). La nuova piattaforma digitale è stata progettata per offrire ai cittadini un'esperienza di navigazione completamente rinnovata: intuitiva, accessibile e conforme agli standard nazionali di fruibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
