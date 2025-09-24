Arezzo, 24 settembre 2025 – Riformatore, innovatore e protagonista di una stagione di grande trasformazione, Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, insediatosi come Granduca di Toscana 260 anni fa, torna oggi al centro della memoria collettiva grazie al progetto “Rinascita e Progresso”. Dal 27 settembre al 30 novembre, San Giovanni Valdarno sarà il palcoscenico di un ricco calendario di appuntamenti tra conferenze, passeggiate storiche e performance teatrali, per raccontare la figura illuminata del Granduca e il suo lascito, ancora vivo nelle istituzioni e nella cultura toscana. L’iniziativa è promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con il Museo delle Terre Nuove e la Fondazione MUS. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giovanni racconta la figura di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena