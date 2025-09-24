San Giovanni racconta la figura di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena
Arezzo, 24 settembre 2025 – Riformatore, innovatore e protagonista di una stagione di grande trasformazione, Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, insediatosi come Granduca di Toscana 260 anni fa, torna oggi al centro della memoria collettiva grazie al progetto “Rinascita e Progresso”. Dal 27 settembre al 30 novembre, San Giovanni Valdarno sarà il palcoscenico di un ricco calendario di appuntamenti tra conferenze, passeggiate storiche e performance teatrali, per raccontare la figura illuminata del Granduca e il suo lascito, ancora vivo nelle istituzioni e nella cultura toscana. L’iniziativa è promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con il Museo delle Terre Nuove e la Fondazione MUS. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: giovanni - racconta
Bianca Guaccero racconta la sua vacanza pugliese con Giovanni Pernice, il video scaccia crisi
Giovanni Esposito al ‘Trapani Film Festival’ racconta la «poesia del teatro dalle radici autentiche»
Nuovo appuntamento con "Storie di Forlì", Marco Viroli racconta il condottiero in "Giovanni dalle Bande Nere"
Giovanni Aleotti ci racconta della sua La Vuelta Cosa gli ha lasciato? Com'era l'ambiente in squadra? Quale futuro per lui e per il team? Se la Red Bull-BORA-hansgrohe ha sfiorato podio e maglia bianca, e ha vinto una tappa, il merito è anche di chi, come Gi - facebook.com Vai su Facebook
San Giovanni racconta la figura di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena; San Giovanni Battista: la vita e il culto del profeta celebrato l'11 settembre; Ferento Teatrofestival, Forza venite gente. Il musical dei record in scena il 18 agosto.
San Giovanni racconta la figura di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena - Dal 27 settembre al 30 novembre, la città valdarnese sarà il palcoscenico di un ricco calendario di appuntamenti tra conferenze, passeggiate storiche e performance teatrali. Riporta msn.com
Fiesole, Giovanni Scifoni racconta 'Frà, San Francesco la superstar del Medioevo’ - Il 7 settembre in scena al Teatro Romano col suo monologo, e il 12 settembre sarà la volta di Gianrico Carofiglio con ‘l’Elogio dell’ignoranza e dell’errore’ Firenze, 6 settembre 2025 – Proseguono gli ... Scrive lanazione.it