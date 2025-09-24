San Giacomo Filippo | brucia ex pub vigili del fuoco impegnati fino a notte fonda

San Giacomo Filippo, 24 settembre 2025 – Incendio accidentale o di origine dolosa? A dirlo saranno gli accertamenti svolti dai carabinieri, sulla base anche dei rilievi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto. È stato praticamente distrutto dalle fiamme lo storico ex pub e bed&breakfast Il Castagneto, dal nome della località in cui si trovava, nel territorio comunale di San Giacomo Filippo, in Valchiavenna. La struttura, chiusa ormai da quasi quindici anni, si trova lungo la statale 36. Dallo stop all’attività – il pub era un centro di ritrovo per ragazze e ragazzi della valle, oltre che per i turisti, data anche la sua funzione ricettiva – il fabbricato non era mai stato riqualificato, trasformandosi in un “fantasma” di architettura montana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

