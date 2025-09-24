San Gerardo Sagredo | Il Martire Celebrato il 24 Settembre

Chi era San Gerardo Sagredo?. San Gerardo Sagredo nacque in una famiglia nobile a Venezia e fin da giovane mostrò un profondo interesse per la vita religiosa. Entrò nel monastero benedettino di San Giorgio Maggiore a Venezia, dove divenne abate. La sua vocazione lo portò in Ungheria, dove si dedicò alla diffusione del cristianesimo tra i pagani. La sua opera missionaria fu fondamentale per la cristianizzazione dell'Ungheria, guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione dei fedeli. Il Martirio di San Gerardo. San Gerardo è noto soprattutto per il suo martirio. Durante una rivolta pagana contro il re cristiano Stefano I d'Ungheria, Gerardo fu catturato e ucciso nel 1046. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

