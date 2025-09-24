San Francesco torna festa nazionale | i costi per lo Stato e gli effetti nella busta paga dei lavoratori

La Camera dei deputati ha dato via libera martedì al disegno di legge che istituisce per il 4 ottobre, giorno di San Francesco, una nuova festa nazionale, ripristinando una festività abolita mezzo secolo fa. Manca solo il passaggio al Senato per l’approvazione definitiva. Il nuovo giorno di festività, però, oltre alla dimensione simbolica avrà anche ricadute economiche e sulla busta paga degli italiani. Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato vedranno comparire in busta paga una nuova giornata festiva retribuita, allo stesso modo di Natale, Santo Stefano, Pasqua e Immacolata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - San Francesco torna festa nazionale: i costi per lo Stato e gli effetti nella busta paga dei lavoratori

