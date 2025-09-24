San Francesco torna festa nazionale ed entra in busta paga | via libera della Camera

Buona notizia per i lavoratori e le lavoratrici italiane: il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, tornerà a essere festa nazionale. L’Aula della Camera dei Deputati ha dato l’ok definitivo, con 247 voti a favore, 2 contrari e 8 astenuti alla proposta di legge per istituire la festa nazionale di San Francesco d’Assisi. Dopo il sì della Camera, la palla passerà al Senato, per l’approvazione definitiva. La questione non riguarda solo la dimensione simbolica – pace, fraternità, tutela dell’ambiente – legata alla figura del Santo di Assisi, ma anche conseguenze pratiche, che si rifletteranno direttamente nella busta paga dei dipendenti. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

