San Francesco festa nazionale il 4 ottobre cosa cambia in busta paga

Quifinanza.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da poche ore il via libera a Montecitorio segna, di fatto, il ritorno della festa di San Francesco d’Assisi nel calendario, il giorno 4 ottobre. La relativa proposta di legge mira a introdurla di nuovo proprio in prossimità della celebrazione per la ricorrenza dell’ottavo centenario della morte, nel 2026. Pur di iniziativa di un solo partito, Noi Moderati, il testo ha registrato un sostegno bipartisan nella prima votazione, con ben 247 voti a favore, 8 astenuti e soli 2 contrari. Ora la fase successiva si svolgerà al Senato, ma tutto lascia presagire che, entro brevissimo tempo, la festa nazionale di uno dei santi più venerati della cristianità, patrono d’Italia su proclamazione di papa Pio XII, sarà di nuovo realtà. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

san francesco festa nazionale il 4 ottobre cosa cambia in busta paga

© Quifinanza.it - San Francesco festa nazionale il 4 ottobre, cosa cambia in busta paga

In questa notizia si parla di: francesco - festa

Capezzano si prepara alla Festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, ospite don Francesco Cristofaro

Festa all’Ex Convento di San Francesco per celebrare i 70 anni di Intercultura

Festa a Borgomanero per il campione europeo di basket Francesco Ferrari

Primo via libera per San Francesco festa nazionale; Scuole chiuse il 4 ottobre, torna la festività. Ecco chi devi ringraziare; Nuova festa nazionale per san Francesco e scuole chiuse, c'è l'ok.

san francesco festa nazionaleSan Francesco festa nazionale il 4 ottobre, cosa cambia in busta paga - Grazie a una proposta di legge, il 4 ottobre potrebbe tornare un giorno festivo in memoria di San Francesco d’Assisi, pagato ai dipendenti ... Lo riporta quifinanza.it

san francesco festa nazionaleSan Francesco, il 4 ottobre diventerà ricorrenza nazionale: la festa mette (quasi) tutti d’accordo - San Francesco, una delle figure più venerate dalla cristianità e più rispettate dalla laicità, non smette di fare miracoli. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: San Francesco Festa Nazionale