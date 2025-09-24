San Francesco festa nazionale il 4 ottobre cosa cambia in busta paga
Da poche ore il via libera a Montecitorio segna, di fatto, il ritorno della festa di San Francesco d’Assisi nel calendario, il giorno 4 ottobre. La relativa proposta di legge mira a introdurla di nuovo proprio in prossimità della celebrazione per la ricorrenza dell’ottavo centenario della morte, nel 2026. Pur di iniziativa di un solo partito, Noi Moderati, il testo ha registrato un sostegno bipartisan nella prima votazione, con ben 247 voti a favore, 8 astenuti e soli 2 contrari. Ora la fase successiva si svolgerà al Senato, ma tutto lascia presagire che, entro brevissimo tempo, la festa nazionale di uno dei santi più venerati della cristianità, patrono d’Italia su proclamazione di papa Pio XII, sarà di nuovo realtà. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
