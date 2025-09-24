San Felice Circeo il locale diventa un teatro di violenza | il Questore lo chiude

San Felice Circeo, 24 settembre 2025 – Nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo finalizzate a contrastare fenomeni illeciti che compromettono l’ordine e la sicurezza pubblica, la Polizia di Stato ha disposto la chiusura temporanea di un locale pubblico situato nel Comune di San Felice Circeo. Nei mesi scorsi, il locale in questione è stato teatro di numerosi episodi di violenza, con segnalazioni riguardanti comportamenti aggressivi da parte di soggetti presenti, spesso in stato di alterazione alcolica. Tra gli episodi più rilevanti, si ricorda un intervento del personale dell’Arma dei Carabinieri della locale stazione, avvenuto nel mese di luglio, in occasione di una segnalata aggressione interna da parte di alcuni avventori nei confronti di altri frequentatori del locale, durante la quale anche gli addetti alla vigilanza sono stati coinvolti in percosse. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it