San Felice Circeo il locale diventa un teatro di violenza | il Questore lo chiude
San Felice Circeo, 24 settembre 2025 – Nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo finalizzate a contrastare fenomeni illeciti che compromettono l’ordine e la sicurezza pubblica, la Polizia di Stato ha disposto la chiusura temporanea di un locale pubblico situato nel Comune di San Felice Circeo. Nei mesi scorsi, il locale in questione è stato teatro di numerosi episodi di violenza, con segnalazioni riguardanti comportamenti aggressivi da parte di soggetti presenti, spesso in stato di alterazione alcolica. Tra gli episodi più rilevanti, si ricorda un intervento del personale dell’Arma dei Carabinieri della locale stazione, avvenuto nel mese di luglio, in occasione di una segnalata aggressione interna da parte di alcuni avventori nei confronti di altri frequentatori del locale, durante la quale anche gli addetti alla vigilanza sono stati coinvolti in percosse. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: felice - circeo
A San Felice Circeo un ciclo di talk sul Green Deal europeo
San Felice Circeo, molesta i passanti e minaccia gli agenti con una bottiglia rotta
San Felice Circeo: firmato accordo tra Comune e Vigili del Fuoco per nuova sede operativa
? RIPARO BLANC: NUOVE SCOPERTE SUL MESOLITICO A SAN FELICE CIRCEO ? Sabato 27 settembre 2025, alle ore 18:00, appuntamento presso la mostra permanente "Homo sapiens e habitat" per un incontro speciale dedicato al sito mesolitico di - facebook.com Vai su Facebook
Aggressioni e altri episodi violenti: locale chiuso sul litorale; Episodi di violenza e turbativa dell’ordine pubblico, chiuso un locale; Locale violento, il Questore sospende l’attività.
Locale violento, il Questore sospende l’attività - Il Questore di Latina ha firmato un provvedimento di sospensione della licenza, valido per quindici giorni, nei confronti di un noto esercizio pubblico di ... Si legge su h24notizie.com
San Felice Circeo, trovato il ragazzo di 17 anni scomparso lunedì sera - E' stato trovato in tarda mattinata il ragazzo di 17 anni scomparso ieri sera a San Felice Circeo. Secondo ilmessaggero.it