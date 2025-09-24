San Faustino senza corrente rischio disagi anche nei prossimi giorni
Giornata difficile ieri, 23 settembre, per i residenti e le attività del quartiere San Faustino, rimasti senza corrente elettrica a causa di un guasto tecnico alla cabina di via della Casaccia.L’interruzione si è verificata in due distinti momenti: nella mattinata e poi nuovamente nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
