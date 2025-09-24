Samsung apre il programma beta di One UI 8 Watch per la serie Galaxy Watch6

Tuttoandroid.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla Corea del Sud è arrivata la notizia dell'apertura del programma beta di One UI 8 Watch per la serie Samsung Galaxy Watch6 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

samsung apre il programma beta di one ui 8 watch per la serie galaxy watch6

© Tuttoandroid.net - Samsung apre il programma beta di One UI 8 Watch per la serie Galaxy Watch6

In questa notizia si parla di: samsung - apre

I Pixel 10 ricevono un mini aggiornamento mentre parte la beta di Android 16; ASUS apre il programma beta di Android 16 per ZenFone 12 Ultra; One UI 8 beta 2: novità Android 16 su Galaxy S25.

samsung apre programma betaGalaxy A54 e A35 entrano nel programma beta di One UI 8 con Android 16 - Dopo aver avviato i test su Galaxy S e Z, l’azienda si prepara a estendere la beta di A ... Come scrive tecnoandroid.it

samsung apre programma betaFinalmente Galaxy Z Flip5 avrà la One UI 8 Beta - Samsung ha dato il via al rilascio della One UI 8 in versione beta per il Galaxy Z Flip5, il pieghevole compatto presentato nell’agosto 2023. tecnoandroid.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Samsung Apre Programma Beta