Samsung aggiorna l’app Meteo ampliando le previsioni per le attività all’aperto

Tuttoandroid.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova versione dell'app Meteo, disponibile per One UI 7, estende le previsioni meteo personalizzate per le attività all'aperto. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

samsung aggiorna l8217app meteo ampliando le previsioni per le attivit224 all8217aperto

© Tuttoandroid.net - Samsung aggiorna l’app Meteo ampliando le previsioni per le attività all’aperto

In questa notizia si parla di: samsung - aggiorna

La serie Samsung Galaxy S25 si aggiorna in Italia: tutte le novità

Samsung aggiorna Theme Park con gli effetti per le icone, “Liquid Glass” compreso

Samsung aggiorna Galaxy Enhance-X con due funzionalità di intelligenza artificiale

samsung aggiorna l8217app meteoOne UI 8.5 anticipa il ritorno di una famose funzionalità di Samsung Weather - Samsung Weather offre la maggior parte delle informazioni essenziali che ci si aspetta da un'app di questo tipo, come temperatura, indice ... Secondo androidiani.com

Samsung rinvia a tempo indeterminato l'aggiornamento ad Android 15 - L'atteso aggiornamento a Android 15 e One UI 7 Beta di Samsung sarebbe stato posticipato a tempo indeterminato. Segnala tomshw.it

Cerca Video su questo argomento: Samsung Aggiorna L8217app Meteo