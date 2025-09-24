Samsung aggiorna l’app Meteo ampliando le previsioni per le attività all’aperto
La nuova versione dell'app Meteo, disponibile per One UI 7, estende le previsioni meteo personalizzate per le attività all'aperto. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: samsung - aggiorna
La serie Samsung Galaxy S25 si aggiorna in Italia: tutte le novità
Samsung aggiorna Theme Park con gli effetti per le icone, “Liquid Glass” compreso
Samsung aggiorna Galaxy Enhance-X con due funzionalità di intelligenza artificiale
Samsung Galaxy Z Fold7 Il re dei foldable si aggiorna ancora #GalaxyZFold7 #SamsungGalaxy #ZFold7 #SamsungFoldable #GalaxyAI #OneUI8 #FoldablePhone #MikyAncona #MikyAnconaTech https://mikyancona.com @SamsungMobile @SamsungIt - X Vai su X
Problemi nel download degli aggiornamenti #Samsung, cosa sta succedendo? - facebook.com Vai su Facebook
One UI 8.5 anticipa il ritorno di una famose funzionalità di Samsung Weather - Samsung Weather offre la maggior parte delle informazioni essenziali che ci si aspetta da un'app di questo tipo, come temperatura, indice ... Secondo androidiani.com
Samsung rinvia a tempo indeterminato l'aggiornamento ad Android 15 - L'atteso aggiornamento a Android 15 e One UI 7 Beta di Samsung sarebbe stato posticipato a tempo indeterminato. Segnala tomshw.it