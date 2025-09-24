Sampdoria tifosi rabbiosi per quel comunicato È contestazione ad oltranza
Sampdoria, tifosi rabbiosi per quel comunicato percepito come una provocazione irrealistica. È contestazione ad oltranza Quando la toppa è peggio del buco. Il tentativo della Sampdoria di placare gli animi con un comunicato ufficiale si è rivelato un boomerang, alimentando una frattura con la tifoseria che ora appare insanabile. Il messaggio, firmato da Joseph Tey . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Sampdoria, la tifoseria annuncia una contestazione ad oltranza: il resoconto della giornata di ieri - Sampdoria, i tifosi blucerchiati ieri si sono dati appuntamento presso la Gradinata Sud: ecco cos’è emerso in vista delle prossime partite I rapporti tra tifoseria e vertici societari della Sampdoria ... Scrive sampnews24.com
Sampdoria, la rabbia dei tifosi esplode nella Sud: “Società indegna, vendi la Sampdoria” - Il 'vecchio' Bosotin: "Se in mille hanno liberato l'Italia, in 22mila riusciremo a liberare la Sampdoria? telenord.it scrive