In casa blucerchiata non si riesce proprio a trovare pace. E il comunicato della società non ha fatto altro che alimentare ancora di più la rabbia di una tifoseria ormai stanca da tempo. Doveva essere la stagione della rinascita, dopo il quasi spaventoso epilogo di quella passata, con la retrocessione in Serie C scampata solo per il caso Brescia e il doppio successo ai Playout contro la Salernitana. E invece la Samp è ripartita portandosi gli strascichi di quel periodo di giugno. Quattro giornate, zero punti e quell’ultimo posto in classifica che ora spaventa più che mai. In una Serie B che corre veloce, i blucerchiati sono ancora fermi ai posti di blocco, con un’identità non ancora trovata dal nuovo allenatore Donati e dalla società. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Sampdoria: è la fine di tutto? Il comunicato della società che fa infuriare i tifosi