Sampdoria | è la fine di tutto? Il comunicato della società che fa infuriare i tifosi
In casa blucerchiata non si riesce proprio a trovare pace. E il comunicato della società non ha fatto altro che alimentare ancora di più la rabbia di una tifoseria ormai stanca da tempo. Doveva essere la stagione della rinascita, dopo il quasi spaventoso epilogo di quella passata, con la retrocessione in Serie C scampata solo per il caso Brescia e il doppio successo ai Playout contro la Salernitana. E invece la Samp è ripartita portandosi gli strascichi di quel periodo di giugno. Quattro giornate, zero punti e quell’ultimo posto in classifica che ora spaventa più che mai. In una Serie B che corre veloce, i blucerchiati sono ancora fermi ai posti di blocco, con un’identità non ancora trovata dal nuovo allenatore Donati e dalla società. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: sampdoria - fine
Nuovo #Ferraris, #Genoa e #Sampdoria: «Progetto pronto entro fine mese». Intanto aumenta la capienza dello stadio - X Vai su X
La crisi della #sampdoria sembra non avere fine. Ieri sera dopo il fischio finale è esplosa la rabbia dei tifosi. Così in diretta a Primocanale Claudio Bosotin, storico supporter blucerchiato.. - facebook.com Vai su Facebook
Sampdoria, una fine annunciata: come venne scelto il gruppo a cui affidare la società dopo Ferrero? - Perché nel maggio 2023 l’allora CDA della Sampdoria, per succedere alla gestione Ferrero, scelse il gruppo Radrizzani- Come scrive telenord.it
Sampdoria, Strinic: 'Qui tutto fantastico, ma posso fare meglio; a Napoli non ce la facevo più' - Un giocatore affidabile, capace di prendersi un ruolo rimasto vacante nelle ultime stagioni. Segnala calciomercato.com