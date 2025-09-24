Sammy Hagar sembra aver raccolto una selezione di leggende del rock per l’ennesima super band in un post su Instagram condiviso lo scorso lunedì 22 settembre, l’ex frontman dei Van Halen è apparso insieme ad alcuni dei rocker. Nella video, il cantante è immortalato al fianco di Chad Kroeger e Tommy Lee, condividendo un messaggio criptico sulla loro apparente collaborazione. “ Ok, eccoci qui. I tre migliori cantanti del rock and roll,” ha scherzato Hagar, portando Kroeger, ad abbassare la testa in un impeto di risate. “ E voi pensate: Cosa stanno facendo quei tre ragazzi? Beh, è difficile dirlo . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sammy Hagar sta creando (un’altra) super band con Chad Kroeger e Tommy Lee?