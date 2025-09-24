Sammy Hagar sta creando un’altra super band con Chad Kroeger e Tommy Lee?
Sammy Hagar sembra aver raccolto una selezione di leggende del rock per l’ennesima super band in un post su Instagram condiviso lo scorso lunedì 22 settembre, l’ex frontman dei Van Halen è apparso insieme ad alcuni dei rocker. Nella video, il cantante è immortalato al fianco di Chad Kroeger e Tommy Lee, condividendo un messaggio criptico sulla loro apparente collaborazione. “ Ok, eccoci qui. I tre migliori cantanti del rock and roll,” ha scherzato Hagar, portando Kroeger, ad abbassare la testa in un impeto di risate. “ E voi pensate: Cosa stanno facendo quei tre ragazzi? Beh, è difficile dirlo . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
il 24 Gennaio 1995 i Van Halen pubblicano “Balance”, il loro decimo album in studio e l’ultimo con Sammy Hagar. Il disco arrivò alla prima posizione della classifica di Billboard e si aggiudicò tre dischi di platino dalla RRIA statunitense. La copertina dell'album - facebook.com Vai su Facebook
