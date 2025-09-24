Sammy Hagar sta creando un’altra super band con Chad Kroeger e Tommy Lee?

Metropolitanmagazine.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sammy Hagar sembra aver raccolto una selezione di leggende del rock per l’ennesima super band in un post su Instagram condiviso lo scorso lunedì 22 settembre, l’ex frontman dei Van Halen è apparso insieme ad alcuni dei rocker. Nella video, il cantante è immortalato al fianco di Chad Kroeger e Tommy Lee, condividendo un messaggio criptico sulla loro apparente collaborazione. “ Ok, eccoci qui. I tre migliori cantanti del rock and roll,” ha scherzato Hagar, portando Kroeger, ad abbassare la testa in un impeto di risate. “ E voi pensate: Cosa stanno facendo quei tre ragazzi? Beh, è difficile dirlo . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

sammy hagar sta creando un8217altra super band con chad kroeger e tommy lee

© Metropolitanmagazine.it - Sammy Hagar sta creando (un’altra) super band con Chad Kroeger e Tommy Lee?

In questa notizia si parla di: sammy - hagar

Sammy Hagar vuole far pace con Alex Van Halen: «Non mi porterò questo peso nella tomba»; Wolfgang Van Halen: «Papà voleva fare un tour con David Lee Roth, Sammy Hagar e Gary Cherone»; Sammy Hagar sta creando (un’altra) super band con Chad Kroeger e Tommy Lee?.

Cerca Video su questo argomento: Sammy Hagar Sta Creando