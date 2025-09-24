“ Riconoscere la Palestina oggi significa fare un regalo ai terroristi. Quindi tutti i fenomeni che per fare i brillanti e i politicamente corretti riconoscono lo Stato di Palestina oggi fanno un regalo ai terroristi islamici che stuprano e tagliano le gole e che buttano gli omosessuali giù dai palazzi. Siccome io non ho intenzione di fare regali a certa gente, prima si eliminano i terroristi islamici da quel territorio che è vittima di Hamas e poi si parla di tutto il resto”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, a margine della visita al cantiere ferroviario della Galleria Rossa a Genga (Ancona), a proposito della mozione della maggioranza sul riconoscimento dello Stato di Palestina, condizionato alla liberazione degli ostaggi israeliani e all’esclusione di Hamas da ogni forma di governo palestinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Salvini: "Riconoscere Palestina oggi è fare un regalo ai terroristi"