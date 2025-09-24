Salvini | Flotilla? Quando ti avvicini a zona di guerra si rischia

“È giusto e doveroso tutelare l’incolumità di tutti. Noi facciamo e faremo di tutto per proteggere la salute e il diritto alla navigazione, alla libertà di espressione per tutti. È chiaro che quando ti avvicini a una zona di guerra, qualcosa si rischia “. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, a margine della visita al cantiere ferroviario della Galleria Rossa a Genga (Ancona), commentando l’attacco nella notte ad alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in acque internazionali. “Se uno parte per l’Ucraina o la Russia domani, purtroppo qualcosa lo rischia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salvini: "Flotilla? Quando ti avvicini a zona di guerra si rischia"

Gaza, Salvini a Genga parla degli attacchi alla Flotilla: "Quando ti avvicini a zona di guerra si rischia"

Salvini, 'attacco a Flotilla? Impegno governo a tutelare tutti' - "È giusto e doveroso tutelare l'incolumità di tutti e quindi noi facciamo e faremo di tutto per proteggere la salute e il diritto alla navigazione e alla libertà di espressione per tutti".

Attacco alla Flotilla, le opposizioni occupano i banchi del governo alla Camera: «Riferisca cosa sta facendo per tutelarla». Schlein: «Attacco deliberato all'Italia, Meloni ...» - Si è deciso che domani, giovedì, il ministro alla Difesa Guido Crosetto interverrà alla Camera.