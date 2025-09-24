PESARO – “Ormai qualcuno vede l’ombra della Russia quando si alza la mattina e quando si addormenta la sera. Anche i droni che erano caduti in Polonia non erano russi. Quindi verifichiamo che cosa succede, difendiamo la sicurezza nazionale”. Così il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini a margine di un evento elettorale a Pesaro. “Se devo essere onesto la mia preoccupazione per i miei figli non sono i carri armati sovietici, ma sono i troppi clandestini che continuano, ahimè, a esserci in Italia a sbarcare. Quindi le frontiere vanno blindate non a est, ma a sud, per quello che penso io e la Lega”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Salvini: “Droni? C’è chi vede Mosca ovunque, verifichiamo”