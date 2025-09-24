Salvini | Droni? C’è chi vede Mosca ovunque verifichiamo
PESARO – “Ormai qualcuno vede l’ombra della Russia quando si alza la mattina e quando si addormenta la sera. Anche i droni che erano caduti in Polonia non erano russi. Quindi verifichiamo che cosa succede, difendiamo la sicurezza nazionale”. Così il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini a margine di un evento elettorale a Pesaro. “Se devo essere onesto la mia preoccupazione per i miei figli non sono i carri armati sovietici, ma sono i troppi clandestini che continuano, ahimè, a esserci in Italia a sbarcare. Quindi le frontiere vanno blindate non a est, ma a sud, per quello che penso io e la Lega”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: salvini - droni
Droni russi, allarmi in Polonia e Romania: Meloni in bilico su Sentinella dell’Est, Salvini contrario alla missione
[…] Dopo lo sconfinamento dei droni russi in Polonia Giorgia Meloni ha un problema sempre più grosso: Matteo Salvini e la sua postura antimilitarista. Di più: il leader della Lega ormai non fa neanche più finta di nascondere le sue simpatie verso Mosca. Dura - facebook.com Vai su Facebook
Salvini stringe la mano all'ambasciatore russo. Nonostante gli attacchi al presidente Mattarella. Nonostante i droni russi nel territorio dell'UE, a casa nostra. Con quel gesto calpesta la dignità dell'Italia. Giorgia Meloni, la premier patriota, non ha nulla da dire a r - X Vai su X
Salvini: “Droni? C’è chi vede Mosca ovunque, verifichiamo” - "Ormai qualcuno vede l'ombra della Russia quando si alza la mattina e quando si addormenta la sera. Secondo lopinionista.it
Regionali Veneto, Salvini vede Zaia: «Governatore alla Lega». Decaro e la sfida a Elly - Che passano per due figure ingombranti, due recordman di preferenze con i quali a destra e a sinistra bisogna fare i conti. Lo riporta ilmessaggero.it