Marmo Giorgia Meloni ha proposto il riconoscimento della Palestina, a condizione che vengano liberati gli ostaggi e che venga cacciata Hamas. È d'accordo? "È una posizione equilibrata – esordisce il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini –. Per riportare la pace e riconoscere la Palestina è necessaria la cancellazione di Hamas. L'obiettivo finale è due popoli, due Stati, con i bambini israeliani e palestinesi che studiano e che giocano a pallone, sì, ma è chiaro ed evidente che prima di riconoscere qualsiasi Stato palestinese bisogna eliminare i terroristi islamici di Hamas, che tengono in ostaggio israeliani e palestinesi".

Salvini "Cancellare Hamas"