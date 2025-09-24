Cambia la comunicazione di Matteo Salvini. Il portavoce Matteo Pandini, dopo otto anni, lascia la guida dell’ufficio stampa del ministro delle Infrastrutture, e segretario Lega. Resta portavoce, ma da Milano, con un ruolo più politico. Le ragioni sono personali. Da ottobre il cambio. A sostituire Pandini sarà Simone Rossi, già responsabile della comunicazione dei gruppi Lega. La decisione, confermata dalla Lega, è stata condivisa da Salvini. Pandini continuerà a svolgere il ruolo da Milano. La comunicazione istituzionale, più “tecnica” verrà condivisa con Cristiano Bosco, responsabile social, e Rossi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Salvini, cambio alla comunicazione: Matteo Pandini lascia l'ufficio stampa. Resta portavoce da Milano