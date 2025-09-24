Salvini cambio alla comunicazione | Matteo Pandini lascia l' ufficio stampa Resta portavoce da Milano

Cambia la comunicazione di Matteo Salvini. Il portavoce Matteo Pandini, dopo otto anni, lascia la guida dell’ufficio stampa del ministro delle Infrastrutture, e segretario Lega. Resta portavoce, ma da Milano, con un ruolo più politico. Le ragioni sono personali. Da ottobre il cambio. A sostituire Pandini sarà Simone Rossi, già responsabile della comunicazione dei gruppi Lega. La decisione, confermata dalla Lega, è stata condivisa da Salvini. Pandini continuerà a svolgere il ruolo da Milano. La comunicazione istituzionale, più “tecnica” verrà condivisa con Cristiano Bosco, responsabile social, e Rossi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

