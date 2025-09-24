Salute e territorio | la Toscana presenta il modello socio-sanitario 2020-2025

FIRENZE – La programmazione socio-sanitaria della Toscana dal 2020 al 2025 è ora raccolta in un report dettagliato, presentato oggi (24 settembre) al Meyer Health Campus di Firenze. Il documento si articola in quattro volumi: uno dedicato ai principi generali della pianificazione, gli altri tre alla programmazione zonale delle Aree Vaste. Il focus del report è la programmazione territoriale, con linee guida aggiornate per i Piani Integrati di Salute (Pisa) e le azioni rivolte a sanità territoriale, assistenza sociale e socio-sanitaria integrata. Si tratta del frutto di un modello toscano fondato su integrazione, governance multilivello, multidimensionalità, multiprofessionalità e gestione evoluta delle risorse. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

