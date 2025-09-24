Salute e benessere un autunno denso di incontri a Santa Sofia E si presenta l' infermiere di famiglia e comunità

Forlitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’autunno di Santa Sofia si apre con una serie di iniziative legate a benessere e salute, organizzate principalmente da AUSL Romagna con vari partner e con iniziative anche a Santa Sofia. Nell'ambito della decima edizione della Wellness Week promossa da Wellness Foundation e Regione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: salute - benessere

La straordinaria carriera di Rosanna Lambertucci: salute e benessere oltre gli 80 anni

Barlassina entra nella rete del benessere. Il Comune pensa alla salute degli impiegati

Galaxy Watch8: design iconico e salute personalizzata per il tuo benessere

Salute e benessere, un autunno denso di incontri a Santa Sofia. E si presenta l'infermiere di famiglia e comunità; Tumore al seno, i radiologi: Con seno denso mammografia non basta.

salute benessere autunno densoFitness con Dolomiti d’Autunno - In Val di Fassa fino al 9 novembre c’è “Dolomiti d’Autunno”, un progetto che vuol fa vivere esperienze per migliorare il proprio stile di vita, ... Si legge su ilsole24ore.com

salute benessere autunno densoPerché l’autunno ci fa russare di più: falsi miti e contromisure - L'autunno è la stagione del russare: che cosa si può fare per non arrivare allo "spleeping divorce", ovvero dormire in due stanze separate. Secondo tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Salute Benessere Autunno Denso