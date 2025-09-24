Salute e benessere un autunno denso di incontri a Santa Sofia E si presenta l' infermiere di famiglia e comunità

L’autunno di Santa Sofia si apre con una serie di iniziative legate a benessere e salute, organizzate principalmente da AUSL Romagna con vari partner e con iniziative anche a Santa Sofia. Nell'ambito della decima edizione della Wellness Week promossa da Wellness Foundation e Regione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: salute - benessere

La straordinaria carriera di Rosanna Lambertucci: salute e benessere oltre gli 80 anni

Barlassina entra nella rete del benessere. Il Comune pensa alla salute degli impiegati

Galaxy Watch8: design iconico e salute personalizzata per il tuo benessere

#Emicrania: una malattia cronica ad alto impatto sociale e sanitario. #salute #benessere - facebook.com Vai su Facebook

Salute e benessere, un autunno denso di incontri a Santa Sofia. E si presenta l'infermiere di famiglia e comunità; Tumore al seno, i radiologi: Con seno denso mammografia non basta.

Fitness con Dolomiti d’Autunno - In Val di Fassa fino al 9 novembre c’è “Dolomiti d’Autunno”, un progetto che vuol fa vivere esperienze per migliorare il proprio stile di vita, ... Si legge su ilsole24ore.com

Perché l’autunno ci fa russare di più: falsi miti e contromisure - L'autunno è la stagione del russare: che cosa si può fare per non arrivare allo "spleeping divorce", ovvero dormire in due stanze separate. Secondo tgcom24.mediaset.it