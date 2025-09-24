Salotto letterario il ciclo autunnale dei Giovedì di Tagete
Arezzo, 24 settembre 2025 – Il ciclo autunnale dei “Giovedì di Tagete” prosegue Giovedì 25 settembre 2025 alle ore 17:30, presso la Libreria Feltrinelli di Arezzo, dove si terrà la presentazione del nuovo libro di Luca Pantaleone, L'arte loffa. Pensare è p(o)etare, un saggio innovativo e ironico che argomenta il concetto di filosofia in maniera volutamente disturbante, tanto da risultare interessante e originale. L'evento, organizzato dall'Associazione degli scrittori Aretini “Tagete”, è il secondo appuntamento nell'ambito del ciclo di presentazioni “I giovedì di Tagete”, la cui stagione autunnale è stata inaugurata lo scorso 11 settembre e che proseguirà fino ai primi di dicembre con libri di narrativa, poesia, saggistica, di cui sono autori i soci dell'Associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: salotto - letterario
Sabaudia, quando i vip erano Pasolini e Moravia era un vero salotto letterario
Il 15 gennaio inizierà il Review Party di "Donne di ginepro"! Scopriremo tante recensioni per il nuovo romanzo di Maena Delrio. ;) Grazie ai #blog che hanno aderito: Napoleonardo Warlandia, Bosco dei Sogni Fantastici, Il Salotto Letterario , Lasciati consigliar - facebook.com Vai su Facebook
“UN MONDO DI LIBRI E ARTE PITTORICA”, EVENTO A LAGONEGRO PROMOSSO DAL SALOTTO LETTERARIO DONATA DONI - X Vai su X
Salotto letterario, il ciclo autunnale dei “Giovedì di Tagete”; Emozioni in musica cena a tema e salotto letterario Filitalia Molise Noblesse a Bojano.
Salotto letterario, il ciclo autunnale dei “Giovedì di Tagete” - Pensare è p(o)etare Arezzo, 24 settembre 2025 – Il ciclo autunnale dei “Giovedì di Tagete” prosegue Giovedì 25 settembre 2025 alle ore 17:30, presso la Libreria Feltrinelli di Arezzo, dove si terrà la ... lanazione.it scrive