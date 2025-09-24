Arezzo, 24 settembre 2025 – Il ciclo autunnale dei “Giovedì di Tagete” prosegue Giovedì 25 settembre 2025 alle ore 17:30, presso la Libreria Feltrinelli di Arezzo, dove si terrà la presentazione del nuovo libro di Luca Pantaleone, L'arte loffa. Pensare è p(o)etare, un saggio innovativo e ironico che argomenta il concetto di filosofia in maniera volutamente disturbante, tanto da risultare interessante e originale. L'evento, organizzato dall'Associazione degli scrittori Aretini “Tagete”, è il secondo appuntamento nell'ambito del ciclo di presentazioni “I giovedì di Tagete”, la cui stagione autunnale è stata inaugurata lo scorso 11 settembre e che proseguirà fino ai primi di dicembre con libri di narrativa, poesia, saggistica, di cui sono autori i soci dell'Associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salotto letterario, il ciclo autunnale dei “Giovedì di Tagete”